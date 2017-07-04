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بالصور.. ضبط تشكيل عصابي بحوزته٥٣١١ قطعة أثرية بالشرقية
تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، من ضبط ٥٣١١ قطعة أثرية ترجع للعصر الروماني بالشرقية، بحوزة تشكيل عصابي في واحدة من أقوى الضربات الأمنية، في بيعهم، بعدما تنكر ضابط في زي تاجر آثار؛ للإيقاع بهم
كانت معلومات وردت لوحدة مباحث وآثار الشرقية، مفادها؛ قيام شعبان رمضان، ٣٤ سنة، موظف بالضرائب، ومقيم ههيا الشرقية، بحيازته لبعض القطع الأثرية، بقصد الإتجار.وعقب تقنين الإجراءات، وإجراءات التحريات، تأكدت صحة المعلومات، وقام ضباط مباحث الآثار بالتنكر في شكل تاجر آثار؛ للإيقاع بالمتهم.وتم ضبط المتهم الرئيسى وبصحبته مجدي إبراهيم، ٣١ سنة، وعمرو أحمد، وأحمد على، ومحمود محمد الدسوقى، وذلك أثناء استقلالهم السيارة رقم ٧٦٨٨٠ سوزوكي، ميكروباص، وضبط بحوزتهم ٥٣١١ قطعة أثرية، ترجع للعصر الروماني، ما بين تماثيل أوشابتي وجعارين، ولوحات جدارية وعملات أثرية، خلال لقاء لهم مع ضابط متنكر في زى تاجر.وبمواجهة المتهمين أمام اللواء أشرف عز العرب مدير مباحث السياحة، بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي فيما بينهم؛ للإتجار في الآثار، واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار فيها، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة؛ لتولى التحقيقات.يأتي ذلك في إطار الخطة الموضوعة، بمعرفة اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، والتي تتضمن في أحد أهم بنودها الحفاظ على ثروة البلاد وتراثها القومي، والمتمثلة في تأمين المناطق الأثرية، وضبط تجار وحائزي الآثار والقائمين بالحفر خلسة؛ للتنقيب عن الآثار.
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