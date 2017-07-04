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«المسطحات» تفحص 29 وحدة نهرية وتزيل 103 حالة تعد على منافع الري
04
يوليو
2017
22:47 PM
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واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، جهودها في مكافحة وضبط مخالفات قانون البيئة «دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل»
ونجحت الجهود خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 294 قضية متنوعة، المرور على 29 وحدة نهرية، تأمين تنفيذ 103 قرار إزالة لتعديات واقعة على منافع الرى والصرف والأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
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