واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، جهودها في مكافحة وضبط مخالفات قانون البيئة «دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل»