أكدت ربة المنزل في أقوالها أمام النيابة أنها تسكن بنفس العقار الذي يسكن به شقيق زوجها وزوجته فتركت لهما ابنتها وابنها من أجل الذهاب إلى السوق لشراء بعض المتطلبات وعندما عادت فوجئت بنجلتها 5 سنوات تخبرها أن |عمها| قام بإجبارها على خلع ملابسها وفعل بها أشياء غريبه.فتقدمت ببلاغ إلى المباحث تتهمه فيه بهتك عرض الطفلة 5 سنوات.كما استمعت النيابة للطفلة وشقيقها والذي أكدوا نفس أقوال الأم وأضافوا أنهم فوجئوا بعمهما عندما قام بإجلاس الطفلة على قدميه وإجبارها على خلع ملابسها.وكانت مباحث البساتين برئاسة المقدم على فيصل ألقت القبض على نجار عقب اتهامه بهتك عرض نجلة شقيقه |5 سنوات| داخل مسكنه بالبساتين.وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من هايدى.ع ربة منزل تتهم فيه شقيق زوجها بهتك عرض طفلتها البالغة من العمر 5 سنوات بعدما تركتها معه وذهبت لشراء بعض المتطلبات.وقالت في بلاغها إن الطفلة أخبرت والدتها بأن عمها المتهم حسنى أ، قام بوضعها على حجره والتعدى عليها بعدما نزلت زوجته من المنزل فتم القبض على المتهم الذي بمواجهته أنكر الواقعة تماما فتحرر المحضر رقم 7875 وتولت النيابة التحقيق.