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تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين في أحداث عنف المنيا وملوي لـ 9 يوليو
04
يوليو
2017
16:48 PM
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قررت المحكمة العسكرية المنعقدة اليوم، بمحافظة أسيوط، تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين في أحداث عنف بمركزى المنيا وديرمواس إلى جلستى يومى 9 و13 من الشهر الجارى
وقال دفاع المتهمين إن المحكمة استمعت اليوم، إلى أقوال باقى الشهود ومرافعة الدفاع عن بعض المتهمين في قضيتين الأولى تتعلق بأحداث عنف ببندر المنيا والمتهم فيها 5 متهمين تعاد إجراءات محاكمتهم بعد القبض عليهم عقب صدور حكما بالسجن المؤبد غيابيا في مايو الماضى.وأشار إلى أن القضية الثانية تتعلق باقتحام مكتب السجل المدنى، بمركز ديرمواس والمتهم فيها 3 متهمين صادر ضدهم حكم بالسجن المؤبد وتعاد إجراءات محاكمتهم بعد القبض عليهم بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب.
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