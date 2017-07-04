سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل سوق الجملة بمنطقة أكتوبر، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا باندلاع حريق داخل سوق الجملة، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء إلى محل البلاغ، وسيطروا على الحريق وأخمدوه قبل امتداده.وبالفحص تبين أنه نشب في مجموعة مخلفات.