سيطر رجال الإطفاء بإدارة الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل فيلا سكنية بمنتجع سكني بمنطقة أكتوبر، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا باندلاع حريق داخل فيلا سكنية، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى محل البلاغ، وتمكنت القوات من إخماد الحريق ومنع خطر امتداده.