وكان المقدم هاني عكاشة، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة طافية بإحدى الترع.بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد الثالث من عمره، يرتدى ملابسه كاملة، ولا يوجد بالجثة أي اصابات ظاهرية.بإجراء التحريات اللازمة تبين أن الشاب كان يعاني من بعض الأمراض النفسية، وانه كان برفقة اصدقائه يوم الحادث، ونزلا إلى مياه الترعة للسباحة، وبعدها انصرفوا الا أنه عاد اليها مرة أخرى ونزل بها، فجرفه تيار المياه وغرق بالترعة.تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، واخطر اللواء هشام العراقى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.