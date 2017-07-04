وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغًا بوقوع حادث طرق بمنطقة الشيخ زايد، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي، اختلت عجلة القيادة بيد سائقها ما أسفر عن اصطدامها بالجزيرة الوسطى للطريق.وأسفر الحادث عن إصابة سيدة وابنتها، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وإعادتها إلى طبيعتها.