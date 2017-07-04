كان اللواء أحمد عبد الغفار مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا بورود بلاغ من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق محدود بمنطقة زراعات نخيل جنوب مدينة الخارجة بجوار منطقة السلخانة القديمة.وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتم السيطرة عليه، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار حصر الخسائر.