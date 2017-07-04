اخبار مصر
-
رياضة
- رسائل جديدة من أولياء أمور ناشئي الأهلي إلى طاهر بسبب أبو المجد
- سموحة راحة من التدريبات بعد الهزيمة من الجيش
- صحيفة سعودية تؤكد اتفاق ستانلي للانضمام لصفوف القادسية
- بالصور.. وزير الرياضة يناقش مع مديري المديريات الاستعداد للانتخابات
- وفد التعاون السعودي يصل القاهرة للحصول على توقيع مصطفى فتحي
- مدرب الرجاء يطلب مباريات ودية استعدادا للدوري الممتاز
- غياب لاعبي القطبين عن «المحليين» أمام المغرب.. (تقرير)
- إقبال كبير في أول أيام المرحلة الثانية لاختبارات الناشئين بالزمالك
- جوستافو لاعب منتخب البرازيل ينضم لمرسيليا من فولفسبورج
- الزمالك يسمح للجماهير بحضور موقعة أهلي طرابلس
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
السيطرة على حريق نشب بمنطقة زراعات في الوادي الجديد
04
يوليو
2017
14:49 PM
بواسطة
تمكنت الحماية المدنية في محافظة الوادي الجديد من السيطرة على حريق نشب بمنطقة زراعات جنوب مدينة الخارجة
كان اللواء أحمد عبد الغفار مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا بورود بلاغ من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق محدود بمنطقة زراعات نخيل جنوب مدينة الخارجة بجوار منطقة السلخانة القديمة.وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتم السيطرة عليه، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار حصر الخسائر.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع