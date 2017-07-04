قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية عن الفنان هشام عبد الله، لاتهامه بالخيانة، لجلسة 26 نوفمبر المقبل لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة

قالت الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى وحملت رقم ٤١٠٩٤ لسنة ٧٠ ق، إنه انضم حديثًا إلى كتيبة الخونة والعملاء وتجار الوطن المبلغ ضده هشام عبد الله، ليظهر على شاشة قناة |الوطن| المملوكة للهارب أيمن نور ليسب الدولة المصرية قيادة وشعبًا.وأضافت أن هشام عبد الله ظهر عبر البرنامج الذي يقدمه، وتطاول على الشعب المصرى، موجهًا أقذر عبارات السباب والألفاظ الخارجة، إرضاءً لملاك هذه القناة، ولتنفيذ أجندة العمالة والخيانة الإخوانية التي يديرها من خلال هذه القناة، حتى يتقاضى الدولارات.