قام أحد المتهمين في قضية فض رابعة، والتي تنظرها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بالطرق على القفص الزجاجى، وإحداث ضجيج في القاعة، وعنفه رئيس المحكمة قائلا: |هحبسك سنة لو عملت كده تانى|