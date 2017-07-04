تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بميدان محطة دمنهور في البحيرة من التحفظ على أتوبيسين لقيام سائقيهما بتحميل ركاب بأجرة أزيد من المقرر

تلقى اللواء علاء الدين شوقي، مدير الأمن إخطارًا تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بميدان محطة دمنهور برئاسة ضباط وحدة مباحث المرور بالمديرية من ضبط كل من |ح.ح| 33 عاما، سائق أتوبيس ومقيم مدينة دمنهور بينما فر سائق تاركًا أتوبيس آخر وكلاهما تابعان لشركة قطاع خاص لنقل الركاب بخط الموقف – مستشفى دمنهور لقيامهما بتحميل ركاب بأجرة أزيد من المقرر.