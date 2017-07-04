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الإفراج بالعفو عن 158 من نزلاء السجون و167 سجينا شرطيا
04
يوليو
2017
14:48 PM
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قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (158) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (280/2017) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2017
من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (167) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
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