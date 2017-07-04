ح|، سائق ميكروباص، و|أحمد.ع|، و|أحمد.س|، عاطلين، بتهمة اختطاف فتاة قاصر داخل سيارة أجرة بهدف الاعتداء جنسيًا عليها في منطقة روض الفرج.صدر الحكم برئاسة المستشار يوسف عثمان، وأمانة سر محمد عطية وعصام ترك.وكشفت تحقيقات النيابة أن المجنى عليها| بسنت| 17 سنة، يوم الواقعة كانت في طريقها لدرس خصوصى في منزل صديقتها بمنطقة روض الفرج، إلا أنها فوجئت بسيارة ميكروباص خرج منها أحد المتهمين وضربها بآلة حادة على رأسها، ففقدت وعيها، ثم حملها وباقى المتهمين إلى داخل السيارة بهدف اغتصابها.وأضافت التحقيقات أن المجنى عليها استطاعت القفز من السيارة ولجأت إلى بعض المارة الذين ساعدوها للوصول لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.