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تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة المحال التجارية بحلوان
04
يوليو
2017
13:50 PM
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة المحال التجارية بمحيط محطة مترو حلوان، والشوارع المحيطة قبض عليهم أثناء تلبسهم بسرقة كابل كهربائى بكشك تجارى 15 يوما على ذمة التحقيقات
واعترف المتهمان أمام النيابة بتكوين تشكيل عصابى من أجل سرقة المحال التجارية في حلوان، لافتين إلى أنهما وراء سرقة العديد من المحال التجارية في مترو الأنفاق وشارع منصور.وألقت قوات الأمن القبض على |رامى. ح. س| 24 سنة، و|ربيع. م. ح| 18 سنة، أثناء سرقتهما كابل كهربائى خاص بكشك تجارى، بالساحة الخارجية لمحطة المترو بحلوان، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلا للنيابة للتحقيق.
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