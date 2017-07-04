واعترف المتهمان أمام النيابة بتكوين تشكيل عصابى من أجل سرقة المحال التجارية في حلوان، لافتين إلى أنهما وراء سرقة العديد من المحال التجارية في مترو الأنفاق وشارع منصور.وألقت قوات الأمن القبض على |رامى. ح. س| 24 سنة، و|ربيع. م. ح| 18 سنة، أثناء سرقتهما كابل كهربائى خاص بكشك تجارى، بالساحة الخارجية لمحطة المترو بحلوان، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلا للنيابة للتحقيق.