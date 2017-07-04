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ضبط عاطل بحوزته 10 طرب حشيش في البحيرة
04
يوليو
2017
13:50 PM
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تمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحيرة من ضبط عاطل بحوزته 10 طرب حشيش بقرية السنوسي دائرة مركز كفر الدوار
تلقى اللواء علاء الدين شوقي، مدير الأمن، إخطارًا بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية مفادها قيام |إ. م، 24 عاما، عاطل|، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من مدينة كفر الدوار مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وبتقنين الإجراءات تم ضبطه حال مزاولته نشاطه الإجرامي بناحية قرية السنوسى مركز كفر الدوار وبحوزته 10 طرب لمخدر الحشيش تزن نحو 2.500 كيلوجرام ومبلغ مالي 1300 جنيه وهاتف محمول.وبمواجهته اعترف بحيازته المخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
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