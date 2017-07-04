تمكّن ضباط مديرية أمن الغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 4510 هاربين من تنفيذ أحكام، في حملة أمنية لفرض سيادة القانون

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا يفيد ضبط (15) هاربا من تنفيذ أحكام جنايات، و(2393) هاربا من تنفيذ أحكام جنح حبس جزئى ومستأنف، و(1941) هاربا من تنفيذ أحكام غرامات.كما تم ضبط (161) هاربا من تنفيذ أحكام مخالفات، وبلغ إجمالي المبالغ المتحصلة 22 ألفًا و850 جنيهًا.