شهد الطريق الصحراوي الشرقي، حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص |أجرة|، بالقرب من قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار في شمال المنيا، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة رقم ٥١٨٩ نقل المنيا، بمقطورة رقم ٣٦٥٨ ى م ج، مع سيارة أجره ميكروباص رقم ١٤٣٧ ن س أ مصر، وذلك على الطريق الصحراوى الشرقى بزمام الشيخ فضل بمركز بنى مزار.أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة ١٣ آخرين، وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى المستشفى العام ببني مزار، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.