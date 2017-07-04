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مصرع وإصابة 18 شخصا بحادث تصادم في المنيا
04
يوليو
2017
11:48 AM
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شهد الطريق الصحراوي الشرقي، حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص |أجرة|، بالقرب من قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار في شمال المنيا، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة رقم ٥١٨٩ نقل المنيا، بمقطورة رقم ٣٦٥٨ ى م ج، مع سيارة أجره ميكروباص رقم ١٤٣٧ ن س أ مصر، وذلك على الطريق الصحراوى الشرقى بزمام الشيخ فضل بمركز بنى مزار.أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة ١٣ آخرين، وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى المستشفى العام ببني مزار، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
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