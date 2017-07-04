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ضبط عاطلين متهمين بسرقة كتب مدرسية في الإسكندرية
تمكّن ضباط قسم شرطة المنتزه من ضبط عاطلين متهمين بسرقة 3000 كتاب مدرسي من مخزن مدرسة ابتدائية تابعة لإدارة المنتزه التعليمية
تلقى ضباط قسم شرطة أول المنتزه بلاغا من |ح.ا.ع| 59 عاما، مدير المدرسة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة المنتزه التعليمية الكائنة بشارع 62 دائرة القسم يفيد اكتشافه سرقة 3000 كتاب مدرسي من مخزن المدرسة عن طريق فتح النافذة الخاصة بالمخزن.وبإجراء التحريات تم ضبط مرتكبى الواقعة وهما كلا من |ع.م.م.|، 30 عاما، و|م.ف.ع.|، 35 عاما، عاطلين لهما معلومات جنائية مسجة مقيمان شارع 63 بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة والتصرف ببيع الكتب لدى |ر.د.ر.| 39 عاما تاجر كرتون مقيم بذات العنوان، نظير مبلغ مالي 250 جنيها.تم ضبط المتهم الثالث وبمواجهته اعترف بيع الكتب للشركة الأهلية لصناعة الورق ضمن مخلفات ورقية أخرى لإعادة تصنيعها وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه، وجارِ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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