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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم تمثال أثري بالمنوفية
تمكنت قوة كمين الخطاطبة بدائرة مركز السادات في محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم تمثال أثري
تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد تمكن الملازم أول محمد فتحي عبدالمعبود- الضابط بمركز شرطة السادات -المعين لرئاسة كمين الخطاطبة- دائرة المركز، من ضبط كلا من |أ. م| 30 سنة - أمين مخزن بشركة قطاع خاص، و|أ. م| بدون عمل، و|ا. أ| بدون عمل، يقيمون بالجيزة، يستقلون السيارة رقم |ل م 8573 – ملاكي قيادة الأول|، وبحوزتهم تمثال من الحجر على شكل سيدة مثبت على قاعدة، طوله 74 سنتيمترا ويزن نحو 37.5 كيلوجراما وعليه بعض الكتابات الفرعونية ويشتبه في أن يكون أثريا.وتحفظت قوة الكمين على التمثال، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3756 إداري مركز السادات لسنة 2017 م، وبالعرض على النيابة قررت تشكيل لجنة من هيئة الآثار لفحص الحرز المضبوط وبيان عما إذا كان أثريا ذا قيمة من عدمه وفي الحالة الأولى بيان الحقبة التاريخية والإفادة بتقرير.
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