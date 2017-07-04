تلقى اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد عبد الهادي رئيس فرع البحث الجنائي، بورد بلاغ لقسم أول شبرا الخيمة بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية بيجام، دائرة القسم.وبانتقال المقدم أحمد عصر رئيس المباحث، تبين حدوثها بين كل من طرف أول عبدالله. م، 24 عاما، عامل، مصاب بجرح قطعى بالذراع الأيمن، محمود.ع، 28 عاما، عامل، مصاب، فاروق.أ، 21 عاما، عامل، وبحوزته سلاح أبيض |مطواة| مصاب، إبراهيم.م، مصاب، أبو بكر.م، 34 عاما عامل، مصاب، فيصل.ك، 21 عاما، عامل، مصاب، مصطفى.أ، 15 عاما، عامل، وطرف ثان أيمن.م، 43 عاما، عامل، مصاب برش خرطوش بالجسم والساقين، هيثم.ع، 33 عاما، محمد.س،كامل.س، 35 عاما،5 آخرين جميعهم مصابون برش خرطوش.وترجع الأحداث لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب أولوية المرور تطورت لمشاجرة قاما على إثرها بالاستعانة بباقى أفراد الطرفين، وتعدي كل طرف على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، وقيام الرابع بإطلاق عدة أعيرة نارية من السلاح المضبوط حوزته محدثًا إصابة الطرف الثانى.وتمكن النقيب محمد أبوسريع معاون مباحث القسم، من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بالتعدى بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12558 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2017، وجارٍ العرض على النيابة.