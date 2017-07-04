تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود معلومات لضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، مفادها قيام كل من |عرفة م| 24 عام،عاطل، و|مينا ع|، 28 عاما، عاطل، و|أحمد ن|، 20عاما، عاطل، بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.وتمكن المقدم أحمد سامي، رئيس المباحث، من ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك، وبحوزة الأول 90 جراما من مخدر الحشيش، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم والدراجة البخارية بقصد تسهيل تنقلاتهم، وجار تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على نشاطهم الإجرامي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6651، إداري قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2017 م، وجار العرض على النيابة.