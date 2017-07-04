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ضبط 3 عاطلين للتنقيب عن الآثار بكفر شكر في القليوبية
تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل منزل بكفر شكر
تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة كفر شكر من كل من محمود |ز| 27 عاما محام، طاهر |م|30 عاما مدرس، حسن |ز| 23 عاما حاصل على ليسانس حقوق، قيامهم والأهالي بضبط كل من فاروق |م| 33 عاما عاطل بسام |ع| 24 عاما عاطل، محمد |ع| 39 عاما عاطل؛ وذلك حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل المشكو في حقه الأول.بانتقال مباحث المركز والفحص تبين وجود حفرة بعمق نحو 6 أمتار بإحدى غرف المنزل، ووجود الأدوات المستخدمة في الحفر، وبمواجهة المتهمين المضبوطين أنكروا ما نسب إليهم وأضافوا أنهم يقومون بأعمال ترميم للمنزل.وتم تعيين الحراسة اللازمة على المنزل محل الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2737 إدارى مركز كفر شكر لسنة 2017، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
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