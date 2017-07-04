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ضبط 70 مخالفة وتحرير 29 محضرا تموينيا خلال حملة على أسواق قنا
04
يوليو
2017
11:47 AM
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شنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزي المواد الغذائية بغرض تعطيش السوق وزيادة الربح بطريق غير شرعي
وأسفرت الحملة عن ضبط (10) حبس جزئى و(3)حبس مستأنف و(8) غرامه جزئيه و( 5) مخالفات ومبالغ (100) جنيه و(22) تصالح فورى وتم تحرير (49) نموذج 125 و(14) سحب تراخيص و(13) مخالفة مرافق و(79) ازالات إداريه.كما تم ضبط |ع.ع.ا|41 سنة تاجر دقيق ومقيم بندر دشنا لتجميعه طن و250 كيلو دقيق بلدى مستودعات مدعم كليا من قبل الدوله لاعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط 29 قضيه تموينيه متنوعه.
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