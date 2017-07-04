لقي شخص مصرعه بحادث تصادم سيارة نصف نقل بمقطورة جرار زراعي على طريق |الفرافرة-أبومنقار| في الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفرافرة المركزي

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من قسم شرطة الفرافرة يفيد مصرع |كامل عبد المنعم سيد|، ٧٠ عامًا، في حادث مروري بالقرب من قرية أبو هريرة.وتم نقله إلى مستشفى الفرافرة المركزي، وجار تحرير محضر بالحادث، وإخطارا النيابة العامة لتولي التحقيقات.