وأوضحت التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر، واستغلوا الضائقة المالية للمجني عليهم، وقاموا باستئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب الذين يعانون من الفشل الكلوى، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفى غير المنشآت المرخص لها بذلك، وهو ما ترتب عليه إصابة عدد من المجنى عليهم بعاهات مستديمة، ووفاة أحدهم.