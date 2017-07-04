شملت الحركة كل من الوكلاء العامين الأول المستشارين مي سمير حلمي، إدارة الدعوى التأديبية ونورا محمد فتحي، فرع الدعوى التأديبية أول وإيهاب عادل سعد، إدارة النيابات.والوكلاء العامين المستشارين طلعت رشاد محمود، مكتب فني أول ومحمد حسن سويف، فرع الدعوى التأديبية أول ووليد محمد حضري، مكتب فني رئيس الهيئة فحوص وتحقيقات وأسماء محمد العابد، الاتصالات والدفاع وولاء الدين سيد توفيق وهشام شكري الطوخي، إدارة النيابات وأحمد رافع الجندي، جيزة أول.وكل من رؤساء النيابة من الفئة أ ــ خالد محمد لطفي، إدارة النيابات وغادة سامي مصطفى، فرع الدعوى ثان بالقاهرة ومروة عبد العزيز فهمي، مكتب فني رئيس الهيئة فحوص وتحقيقات وعبد الناصر عمر محمد، مكتب فني الجيزة ومحمد كمال هاشم ومحمد كمال رضوان، إدارة النيابات وحلمي حسين على، مكتب فني، رئيس الهيئة فحوص وتحقيقات.وكل من رؤساء النيابة من الفئة ب ــ محمود محمد شكري، فرع الدعوى أول بالقاهرة وأحمد نعيم كمال ونهال عبد الغفار عبد المطلب، مكتب فني رئيس الهيئة فحوص وتحقيقات وطارق فتح جودة ومحمد صلاح سليمان، فرع الدعوى ثان بالقاهرة وأحمد حسين هاشم، إدارة النيابات.ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة مصطفى خليل إسماعيل ورامي عبد المجيد الجنيدي ومحمد إبراهيم عوضين، مكتب فني رئيس الهيئة فحوص وتحقيقات.