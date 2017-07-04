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«الإداري» تنظر اليوم دعوى منع ظهور «سالم عبدالجليل» في الإعلام
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، يطالب فيها بإلزام رئيس مجلس الوزراء وكل الجهات المعنية بإصدار قرار بمنع ظهور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، على كل وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة
وقال صبرى في دعواه إن الشيخ سالم عبد الجليل، أصدر تصريحا غريبا ومغرضا، وذلك بوصفه المسيحيين بالكفار، وأن العقيدة المسيحية عقيدة فاسدة، وأن المسيحيين كفرة ومصيرهم جهنم. وأضافت الدعوى، أن جهد مئات الأعوام من التنوير، ونزع فتيل الطائفية، وإشاعة قيم المحبة والسلام في بلادنا، حتى نكف عن المراهقات الطائفية، ونلتفت للعمل والبناء ينسفه مثل هذا الرجل وأشابهه في نصف دقيقة، الجهود التنويرية التي خاضها أجدادنا وآبائنا وصولا لنا، وما يحاوله رئيس الدولة في مطالباته المتكررة لتجديد الخطاب الدينى. وأشارت الدعوى إلى أن ما صرح به سالم عبد الجليل عن أشقائنا أصلاء مصر الأقباط المسيحيين، من ركاكات ومراهقات فكرية بذيئة ليس فقط لأن ما صرح به أتفه وأسفه من أن تخلد، حيث إن ما ردده يحدث قطعا غائرا في شرفاء طيبين، لم يجرحونه لا بقول ولا بسيف ولا بحزام ناسف، ولا بقنبلة إنما يتحملون هذه السخافات والمراهقات والقنابل، عقودا عقب عقود فيلاقون مثل هذه الغلطات والسخافات والحقارات والبلطجة والإرهاب.
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