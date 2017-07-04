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استكمال محاكمة المتهمين اليوم في قضية «فض رابعة»
تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد محاكمة 738 متهمًا في فض اعتصام رابعة العدوية
المتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وفى مقدمتهم (محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، |أسامة| نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان).وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
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