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«الإداري» تنظر اليوم إشكالين لوقف تنفيذ حل اتحاد الكرة
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الإشكالين المقامين من هرماس السيد متولي رضوان رئيس نادي بني عبيد الرياضي يطالب خلالهما بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة لحين إصدار قانون الشباب والرياضة
واختصم الإشكالان رقم ٣٥٦٧٨/ ٣٥٦٧٩ لسنة ٧١ قضائية كلا من عمر هريدي، وماجدة عباس الهلباوي، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي للرياضة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمدير التنفيذي للاتحاد.وجاء في أسباب إقامة الإشكالين، مخالفة الأعراف الدولية والمعاهدات المتفق عليها طبقًا للفقرة الثانية من المادة ٨٤ من الدستور المصري الخاص بالهيئات الرياضية والمنازعات الرياضية ومما يهدد النشاط الرياضي في الدولة المصرية بالتوقف عن ممارسة اللعبة.
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