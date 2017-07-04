نقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن إذاعة رسمية كورية شمالية أن بيونج يانج تعتزم إصدار "إعلان مهم" ظهر اليوم الثلاثاء.



وبحسب التقرير، وسيجري إصدار الإعلان الذي لم تتحدد طبيعته الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت جرينتش).

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