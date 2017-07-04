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«الجنايات» تنظر اليوم محاكمة 89 متهما بـ«خلية ولع» في الإسماعيلية
تستكمل محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار بلال أبو السعود رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم عبد المنعم دسوقي ووائل شعبان حافظ، بسكرتارية هيثم عمران ومحمد كيلاني اليوم الثلاثاء، محاكمة 89 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا باسم الخلايا العنقودية |ولع| في وقائع حرق سيارات شرطة ورجال القضاء بالإسماعيلية وإخلاء سبيل المتهم رقم 82 في القضية على محمد راشد بسبب ظروفه الصحية
واستمعت المحكمة في جلسات سابقة إلى دفاع المتهمين؛ حيث طالبوا هيئة المحكمة بإخلاء سبيل المتهم علي محمد راشد نظرا لظروفه الصحية كما طالبوا مناقشة شهود الإثبات في القضية.واستجابت هيئة المحكمة لمطالب هيئة الدفاع وقررت إخلاء سبيل المتهم رقم 82 في القضية علي محمد راشد بسبب ظروفه الصحية.كما استدعت المحكمة في الجلسات السابقة مختصين من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس وذلك لفض أحراز القضية أمام المتهمين ونظرا لعدم حضور المحامين لم يتمكن المختصين من فض الأحراز.واستمعت هيئة المحكمة إلى عدد من المتهمين في القضية يطالبون بالفصل في القضية متهمين المحامين بعرقلة الفصل في القضايا وابتزازهم وإطالة فترة التقاضي من أجل الحصول على الأموال.وطالب محامون آخرون عن بعض المتهمين بالتأجيل لحضور المحامين الأصليين الذين تعمدوا عدم الحضور لتأخير الفصل في الدعوى.
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