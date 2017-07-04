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«الإداري» ينظر اليوم إشكالين للاستمرار في تنفيذ حكم حل اتحاد الكرة
تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الإشكالين المقامين من عمر هريدي المحامي والمطالبان بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بحل مجلس اتحاد الكرة
حمل الإشكالان رقمي ٣٥٦٨١ / ٣٥٦٨٣ لسنة ٧١ قضائية واختصما كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، والقائم بأعمال مجلس اتحاد الكرة، بصفتهم. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، ووقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التي أجريت ٣٠ أغسطس الماضي.اختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٧٢٥٥١ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي والقائم بأعمال مجلس الإدارة لاتحاد كرة القدم المصري، بصفتهم.
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