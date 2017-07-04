نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدتين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر علق فيهما على أحدث تجربة صاروخية من جانب كوريا الشمالية.



وقال ترامب: "صعب أن أعتقد أن كوريا الجنوبية واليابان ستتحملان ذلك لمدة أطول"، وأضاف: "ربما تضغط الصين بقوة على كوريا الشمالية لتنهي هذا الهراء للأبد".



وقال ترامب أيضا: "هل هذا الرجل لديه أي شيء أفضل ليفعله في حياته؟"، في إشارة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون.

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