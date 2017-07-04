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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا سقط في بحر اليابان
04
يوليو
2017
04:45 AM
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قال يوشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، للصحفيين في طوكيو، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا اليوم الثلاثاء باتجاه بحر اليابان.
وأضاف سوجا أنه يعتقد أن الصاروخ سقط في المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان وأنه حلق في الجو لمدة تصل إلى 40 دقيقة.
وكانت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء قد نقلت عن الجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخ أطلق من إقليم قريب من الحدود مع الصين اليوم الثلاثاء.
ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة القول: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدد تجاه بحر الشرق من منطقة بانجيون بإقليم نورث بيونجان حوالى الساعة 0940 صباحا (0040 بتوقيت جرينتش).
يأتي هذا الإطلاق بعد يوم من تحذير الصين من أنه إذا ظلت التوترات في المنطقة تشهد تصعيدا، فإن الوضع قد يخرج عن السيطرة وستكون له عواقب "كارثية".
وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة ليو جيي، إن بكين ستسعى بقوة لجعل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية توقفان التدريبات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية مقابل تعليق كوريا الشمالية لبرنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية.
ولجأت إدارة ترامب التي حذرت مرارا من انتهاء "حقبة الصبر الاستراتيجي"، إلى الصين للمساعدة في السيطرة على التهديدات النووية من جانب كوريا الشمالية.
وأضاف سوجا أنه يعتقد أن الصاروخ سقط في المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان وأنه حلق في الجو لمدة تصل إلى 40 دقيقة.
وكانت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء قد نقلت عن الجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخ أطلق من إقليم قريب من الحدود مع الصين اليوم الثلاثاء.
ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة القول: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدد تجاه بحر الشرق من منطقة بانجيون بإقليم نورث بيونجان حوالى الساعة 0940 صباحا (0040 بتوقيت جرينتش).
يأتي هذا الإطلاق بعد يوم من تحذير الصين من أنه إذا ظلت التوترات في المنطقة تشهد تصعيدا، فإن الوضع قد يخرج عن السيطرة وستكون له عواقب "كارثية".
وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة ليو جيي، إن بكين ستسعى بقوة لجعل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية توقفان التدريبات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية مقابل تعليق كوريا الشمالية لبرنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية.
ولجأت إدارة ترامب التي حذرت مرارا من انتهاء "حقبة الصبر الاستراتيجي"، إلى الصين للمساعدة في السيطرة على التهديدات النووية من جانب كوريا الشمالية.
بواسطة
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