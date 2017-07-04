ذكرت وكالة أنباء «يونهاب» نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الثلاثاء، صاروخا باليستيا.

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