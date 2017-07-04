تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامي أيمن عزام، ومحمد ناصر المذيع بقناة مصر الآن الإخوانية التي تبث من تركيا