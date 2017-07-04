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اليوم.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن أيمن عزام ومحمد ناصر
04
يوليو
2017
01:46 AM
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تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامي أيمن عزام، ومحمد ناصر المذيع بقناة مصر الآن الإخوانية التي تبث من تركيا
اختصمت الدعوى رقمي 25214 لسنة 68 قضائية، و٧٦٨٣ لسنة ٦٩ ق كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما.
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