مصرع 4 بينهم عروسان بعد انقلاب سيارة زفافهما في ترعة بالمنيا

لقي 4 أشخاص بينهم عروسان مصرعهم أثناء زفافهما بعد سقوط سيارة ملاكي كانوا يستقلونها داخل ترعة الإبراهيمية بالقرب من قرية أبيوها التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب المنيا

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة يتضمن بوقوع حادث انقلاب سيارة داخل ترعة الإبراهيمية أثناء زفاف عروسين بالقرب من قرية أبيوها بمركز أبو قرقاص ومصرع 4 أشخاص.وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف تبين انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية أثناء زفاف عروسين بالقرب من قرية أبيوها بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا وأسفر الحادث عن مصرع العروسين وفتاة والسائق. وتم انتقال قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثث والسيارة وتحرر محضر عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.