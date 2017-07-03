أصيب العميد مصطفى سيف النصر مدير إدارة أمن موانئ العريش، في حادث تصادم سيارته بحاجز خرساني أعلى طريق |القاهرة ــــــ الإسماعيلية| الصحراوي

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد أثناء سير سيارة قيادة العميد مصطفى سيف النصر مدير إدارة أمن الموانئ بالعريش على طريق |القاهرة ــــــ الإسماعيلية| الصحراوي بمنطقة الكيلو 109، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده واصطدامه بالحاجز الخرساني بالجزيرة الوسطى للطريق.وأمر اللواء عادل زكي مساعد الوزير للمرور بانتقال الخدمات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، وتبين بالفحص إصابة قائد السيارة وتم نقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة وقام الأطباء بإجراء الفحوصات اللازمة وتأكدوا من استقرار الحالة الصحية له.