اخبار مصر
-
رياضة
- محمود طاهر: نسعى لوضع لائحة تليق بمكانة الأهلي
- الخميس.. انطلاق اختبارات الناشئين بوادي دجلة
- محمود طاهر: نسعى لزيادة أعداد الجماهير في مباراة القطن
- المقاولون يعلن أسماء الراحلين عقب مباراة بتروجت
- خروج مفاجئ لفافرينكا من الدور الاول لبطولة ويمبلدون للتنس
- ساجان يفوز بالمرحلة الثالثة لسباق فرنسا رغم مشاكل في دراجته
- نشرة الرياضة وأبرزها: الزمالك يؤجل الإطاحة بإيناسيو وجهازه المعاون
- محمد رضوان: «صلاح» قادر على المنافسة كأفضل لاعب في العالم
- مؤمن سليمان: سموحة خاض 13 لقاء في 50 يوما
- مؤمن سليمان: مكسوف من فرج عامر بسبب هزائم سموحة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
استقرار الحالة الصحية لمدير أمن موانئ العريش بعد حادث تصادم
03
يوليو
2017
23:46 PM
بواسطة
أصيب العميد مصطفى سيف النصر مدير إدارة أمن موانئ العريش، في حادث تصادم سيارته بحاجز خرساني أعلى طريق |القاهرة ــــــ الإسماعيلية| الصحراوي
وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد أثناء سير سيارة قيادة العميد مصطفى سيف النصر مدير إدارة أمن الموانئ بالعريش على طريق |القاهرة ــــــ الإسماعيلية| الصحراوي بمنطقة الكيلو 109، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده واصطدامه بالحاجز الخرساني بالجزيرة الوسطى للطريق.وأمر اللواء عادل زكي مساعد الوزير للمرور بانتقال الخدمات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، وتبين بالفحص إصابة قائد السيارة وتم نقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة وقام الأطباء بإجراء الفحوصات اللازمة وتأكدوا من استقرار الحالة الصحية له.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع