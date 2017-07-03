وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 8 قطع سلاح ناري (بندقية آلية، بندقية نصف آلية، 2 بندقية خرطوش، 4 فرد محلي الصنع و10 طلقات نارية)، 7 قضايا مخدرات، 3 متهمين هاربين مطلوبين في قضايا متنوعة، 150 مخالفة مرافق متنوعة، 12 مخالفة بيئة ومسطحات، تنفيذ 700 حكم قضائي متنوع.