شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن- عدة حملات تموينية، استهدفت الرقابة على الأسواق، وتداول السلع خاصة الاستراتيجية، ومنع تهريبها بالأسواق، ومكافحة الغش التجاري

وأسفرت تلك الجهود خلال شهر يونيو الماضي، عن ضبط (422) قضية في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، (36) قضية استيلاء على أموال الدعم، (1550) قضية في مجال الغش التجاري، (91) قضية في مجال الأعلاف والأسمدة غير صالحة للاستخدام، (744) قضية في مجال اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك.كما ضبط (118) قضية في مجال البضائع مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا، (149) قضية في مجال الألعاب النارية، (623) قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من الأسعار المقررة.