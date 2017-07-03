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«ترامب» عن اتصاله بالملك «سلمان»: «أمور مهمة تحدث»
03
يوليو
2017
16:15 PM
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه تحدث هاتفيًا أمس الأحد، مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث السلام في الشرق الأوسط.
وأضاف «ترامب»، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الاثنين: «تحدثت أمس مع ملك السعودية حول السلام في الشرق الأوسط، أمور مهمة تحدث».
وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق الاثنين، أن «ترامب» أجرى اتصالات هاتفية مع قادة السعودية والإمارات وقطر، وأنه تناول خلال محادثاته أزمة قطر، مضيفًا أن «ترامب» أكد أهمية وقف تمويل الإرهاب ورفض الفكر المتطرف.
Spoke yesterday with the King of Saudi Arabia about peace in the Middle-East. Interesting things are happening!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2017
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