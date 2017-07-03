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اليوم.. دعوى وزير الصحة لبطلان قرارات «عمومية الأطباء»
تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الإثنين نظر الدعوى المقامة من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، والمطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية غير العادية للأطباء في 16 فبراير الماضي
قال الوزير، في دعواه التي حملت رقم ٣٣٠٣٧ لسنة ٧٠ قضائيًا: إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر اجتمعت في ١٦ فبراير الماضي بما يزيد على 5 آلاف طبيب وآخرين، يدّعون مساندتهم لمطالب الأطباء في خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء.وأضاف، أن تلك الجمعية أسفرت عن قرارات منعدمة لصدورها بالمخالفة لأحكام القانون، والتي من بينها الإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل؛ حيث لا يجوز لأي طبيب وفقًا للقسم الذي أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.وأضاف الوزير، أن العمومية المشار إليها أجمعت على دعم الأطباء ضد أي تعسف من مسئولي وزارة الصحة، وإحالة أي متعسف منهم للجنة آداب المهنة والتوصية بمعاقبته عقوبة مشددة، مؤكدًا أن |في ذلك البند تغولًا على سلطة التحقيق المختصة في معرفة الحقيقة حتى يتم مجازاة المخطئ|، فضلا عن الإجماع على مطالبة جهات التحقيق بإحالة أمناء الشرطة للمحاكمة الجنائية العاجلة، لافتًا إلى أن ذلك القرار يتعدى على اختصاصات السلطة التنفيذية، باعتبار أن جهات التحقيق القضائية منوط بها اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المتهم وليست نقابة الأطباء.
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