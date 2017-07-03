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دعوى «إسقاط جنسية معتز مطر» اليوم أمام القضاء الإداري
تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الإثنين، نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي تطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامي الهارب معتز مطر الذي يعمل في قناة الشرق ذات التمويل الإخواني التي تبث من تركيا
وذكرت الدعوى رقم 38713 أن معتز مطر من خلال تلك القناة المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية دأب على بث تطاولات ووقاحات في حق قضاء مصر الشامخ والنيابة العامة والشرطة المصرية والقوات المسلحة وكل الصحفيين والإعلاميين كما بث أخبارا كاذبة ومضللة ضد مصر لتحريض الطلاب على التظاهر والقيام بأعمال عنف لإعاقة العملية التعليمية، كذلك التحريض على تهديد أمن واستقرار الوطن. وأشار مقيم الدعوى إلى أن معتز مطر اتخذ من تلك القناة منبرا يبث من خلاله الإرهاب والتحريض على القتل والعنف والتخريب بهدف إسقاط الدولة المصرية، ودعا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية إلى حمل السلاح ضد الجيش والشرطة وذلك بهدف إسقاطها وبث الفرقة وزعزعة الاستقرار وتكدير السلم والأمن في البلاد.
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