نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على موقع «تويتر» مقطع فيديو أرشيفي لمصارعته في «WWE»، يظهره وهو يضرب شخصًا وضع على وجهه شعار شبكة «CNN» الإخبارية.

وردت الشبكة - بحسب ما نشره موقعها بالعربية - بهذا البيان:

"إنه يوم حزين نشهده عندما يشجع رئيس الولايات المتحدة العنف ضد الصحفيين، من الواضح بأن سارة هاكابي ساندرز كذبت عندما قالت إن الرئيس لم يقم بأمر كهذا أبدًا، فعوضًا عن التركيز على رحلته على الخارج وأول اجتماع له مع فلاديمير بوتين والتعامل مع كوريا الشمالية وإعداد قانون الرعاية الصحية الخاص به، فإنه ينخرط بسلوك صبياني ينحدر بأقل من مستوى كرامة منصبه، سنستمر بممارسة عملنا ويتوجب عليه أن يبدأ بممارسة عمله".

ورد فريق العلاقات العامة في CNN على ترامب بمقتطفات على لسان نائبة المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية، سارة ساندرز، وبالأخص قولها: "إن الرئيس لم يقم وفي كل ظرف أو أسلوب بالتشجيع على العنف، بل على العكس تمامًا".