الرئيس الصيني يقول إنه يأمل أن تتعامل أمريكا مع قضية تايوان بالشكل الملائم

بكين (رويترز) - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية يوم الاثنين إن الصين تأمل أن تتعامل الولايات المتحدة مع قضية تايوان بالشكل الملائم وفقا لمبدأ "صين واحدة".

وقال شي لترامب بحسب نص المكالمة الذي نشره التلفزيون الرسمي إن "عوامل سلبية" أثرت على العلاقات الصينية الأمريكية وإن الصين عبرت بالفعل عن موقفها للولايات المتحدة.

وأضاف التقرير أن الزعيمين ناقشا أيضا جهود إحلال "السلام والاستقرار على شبه الجزيرة الكورية" دون إعطاء تفاصيل.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)