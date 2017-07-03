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إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية «ثأر أوسيم».. اليوم
03
يوليو
2017
06:46 AM
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تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة المتهم سالم رابح في إحداث التجمهر بمنطقة أوسيم، والتي أسفرت عن مقتل شخص في خصومة ثأرية شرع خلالها باقي المتهمون في قتل اثنين بينهما طفل وذلك في القضية رقم 14494 لسنة 2015
تعقد الجلسة برئاسة محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشريتي، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس. وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة لاتهامهم بالاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية، وأسفر التجمهر عن مقتل المجني عليه |يحيى عبد المنعم| وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود |خصومة ثأرية| بينهم، كما شرعوا لذات الغرض في قتل اثنين آخرين من بينهما طفل.
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