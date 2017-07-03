أكد مسؤولون إندونيسيون، اليوم الإثنين، مقتل ثمانية أشخاص هم جميع من كانوا على متن مروحية بحث وإنقاذ تحطمت في مقاطعة جاوة الوسطى الإندونيسية.



وقال يوسف لطيف، متحدث باسم الوكالة الوطنية للبحث والانقاذ، لوكالة الأنباء الألمانية، إن جثث جميع الضحايا تم انتشالها ونقلها إلى مستشفى للشرطة في سيمارانج.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن المروحية كانت قد أرسلت للمساعدة في إجلاء سائحين كانوا يزورون فوهة بركان في ديينج بلاتو، عندما ثار البركان في وقت سابق من يوم الأحد، مما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص.



وقال لطيف إن أربعة قتلى من البحرية وأربعة آخرين من عمال الإنقاذ.



وذكر لطيف أنه لم يكن هناك أي مشاكل في الطائرة وأنها كانت صالحة للطيران، مضيفًا أن رحلتها الأولى كانت في ديسمبر 2013، والتي شملت البحث عن حطام طائرة رحلة "إيراسيا" التي تحطمت في بحر جاوة وهي في طريقها من سورابايا إلى سنغافورة مما أسفر عن مقتل 162 شخصا.

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