طوكيو (رويترز) - قال متحدث باسم الحكومة اليابانية يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أكدا خلال محادثات هاتفية أنهما سيكثفان الضغط على كوريا الشمالية للتعاون مع كوريا الجنوبية.

وأضاف المتحدث أن المحادثات استهدفت التأكيد على التعاون بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية قبل اجتماع قمة مجموعة العشرين في ألمانيا هذا الأسبوع.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)