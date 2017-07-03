تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس المجلس، اليوم الإثنين، نظر الدعوى المقامة من علي عبد العظيم راضي، وتطالب بوقف قرار وزير الأوقاف الصادر بمنع فتح مسجد رابعة العدوية لأداء الصلوات الخمس